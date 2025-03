Un GRAZIE a don Franco...

L'unità pastorale delle parrocchie di S. Giorgio in Bernate e B.V.M. Immacolata in Casate, si prepara a vivere un momento di profonda spiritualità e gratitudine. Sabato 15 marzo, alle ore 17, presso la Chiesa di Casate, si terrà la Santa Messa di saluto dedicata a Don Franco.

Questa celebrazione rappresenta un'occasione speciale per la comunità di esprimere il proprio affetto e ringraziamento a Don Franco per il prezioso servizio svolto nel corso degli anni. La dedizione, la fede e l'impegno di Don Franco hanno lasciato un'impronta significativa nel cammino spirituale di molti fedeli, rendendolo una guida stimata e amata.

Al termine della Messa, seguirà un momento conviviale con un rinfresco. Sarà un'opportunità per condividere ricordi, esprimere gratitudine e salutare Don Franco in un clima di gioiosa fraternità. Un momento di incontro e condivisione che testimonia il legame profondo tra il sacerdote e la sua comunità.

L'intera comunità è invitata a partecipare a questo importante evento, che celebra non solo la fine di un capitolo pastorale, ma anche l'inizio di nuovi cammini, con la certezza che il seme della fede piantato da Don Franco continuerà a germogliare nei cuori di tutti.

