"Magenta è pronta ad accogliere"

Chiara Calati, sindaco di Magenta: "Chiamerò i Sindaci del Magentino per il coordinamento delle azioni. Coinvolgeremo tutta la città contro le ostilità".

Le immagini che arrivano dall'Ucraina, in questi giorni, non possono lasciare nessuno indifferente. Tutto troppo assurdo e irreale per essere vero. Ma questa grande paura ed emotività sta anche risvegliando il buon cuore di tante persone. Ecco allora che la generosità diviene accoglienza.

"Ho sentito oggi la Prefettura dopo l’approvazione del Decreto Aiuti del Consiglio dei Ministri - spiega il sindaco di Magenta Chiara Calati - Attendiamo prime indicazioni per la giornata di martedì 1 marzo. Chiamerò i Sindaci del Magentino per il coordinamento delle azioni. Ringrazio tutte le numerose iniziative spontanee e rivolgo loro l’appello di fare riferimento a Caritas e Croce Rossa perchè gli aiuti siano organici ed efficaci.

A breve un momento di coinvolgimento di tutta la città contro le ostilità. Stop alla guerra".

