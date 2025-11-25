nonseisola una rete di ascolto

L’iniziativa promossa da Confcommercio Alto Magentino per creare nuove sinergie. Gli imprenditori, con la loro presenza sul territorio garantisce un’osservazione costante e un ‘essere sentinelle’ in grado di riconoscere e cogliere anche le richieste d’aiuto più celate.

P resentata, lo scorso 18 novembre presso la sede di Confcommercio Alto Magentino, l’iniziativa #NONSEISOLA, giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Ad aprire l’incontro il direttore di Confcommercio, Simone Ganzebi: “Il desiderato è quello di generare, grazie alla collaborazione tra la nostra Organizzazione, il Comune e le Onlus fattivamente attive sul territorio su questi temi, una comunanza di interventi che ci auspichiamo nel tempo possa esaurire la propria utilità assistendo alla scomparsa di questi gravi episodi”. In quest’ottica, anche le attività commerciali diventano così, insieme alle istituzioni, un tassello fondamentale per garantire sostegno, aiuto e ascolto. “Ringrazio per la possibilità di questa importante collaborazione – ha dichiarato poi l’assessore al Welfare, Scuola Educazione di Magenta , Giampiero Chiodini – Quello della violenza sulle donne è un fenomeno nazionale, a cui è necessario rispondere con una presenza sul territorio che generi valore. Non si può parlare solo ed esclusivamente di sicurezza, ci devono essere percorsi educativi mirati. Occorre creare rete e sinergie. Le istituzioni hanno bisogno di figure terze, e da qui è nato il pensiero di coinvolgere gli imprenditori”. All’iniziativa Confcommercio #NONSEISOLA hanno collaborato realtà partner come il consultorio Fare Famiglia di Magenta e la Cooperativa Sociale Albatros, il cui contributo è stato fondamentale anche in fase di progettazione di interventi mirati sulla città con il progetto ‘Uno sguardo al futuro, oggi’, coinvolgendo le classi di giovani cittadini. “Dobbiamo lavorare sulla prevenzione – ha affermato poi Monica Cozzi, Coordinatrice del Consultorio Fare Famiglia di Magenta – Noi dobbiamo essere i primi a formare: scuole, associazioni, istituzioni e imprese. Creare sinergia per costituire una rete di intervento”. La parola è passata poi alla dottoressa Federica Dalla Rosa, psicologa e formatrice, che ha evidenziato il ruolo catartico degli imprenditori. La loro presenza sul territorio garantisce un’osservazione costante e un ‘essere sentinelle’ in grado di riconoscere e cogliere anche le richieste d’aiuto più celate. Un’iniziativa dunque, quella di Cofcommercio, che ha come fine ultimo mettere al centro i più fragili, creando una rete territoriale in grado di cooperare attivamente ed essere sostegno e presenza.

