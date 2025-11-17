meteo-top

"Cercasi famiglia..."

Nel Magentino l’appello del Servizio Affidi: "Cerchiamo famiglie pronte ad aprire la porta… e il cuore". Ci sono alcuni ragazzi in cerca urgente di una nuova casa.
Sociale - Bambino in affido

Nel nostro territorio ci sono ragazze e ragazzi che, per motivi diversi, oggi non possono crescere nella loro famiglia. Non si tratta di “storie lontane” o viste solo in televisione: parliamo di adolescenti che frequentano le nostre scuole, camminano per le nostre strade, vivono nei paesi del Magentino. A ricordarcelo è il Servizio Affidi dei Comuni del Magentino, gestito dall’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, che in questi giorni ha lanciato un appello urgente alla comunità.

La legge è chiara: ogni bambina e ogni bambino ha diritto di crescere ed essere educato all’interno della propria famiglia. Ma la vita, a volte, è più complicata delle buone intenzioni. Può capitare che una famiglia attraversi momenti di forte difficoltà – economica, relazionale, psicologica – e non riesca a garantire quelle cure e quella stabilità di cui i figli hanno bisogno. In queste situazioni entra in gioco l’affido familiare: una forma concreta di solidarietà che permette a un minore, per un periodo di tempo limitato, di essere accolto in un’altra famiglia o da una persona singola che possa offrirgli un ambiente sereno, affettuoso e sicuro.

L’affido: non si è mai soli

«L’affido – ricordano dal Servizio – è prima di tutto una esperienza di accoglienza e condivisione: significa camminare insieme a un bambino o a un ragazzo per un tratto della sua strada, non sostituirsi alla sua storia, ma aiutarlo a viverla meglio».
Nel Magentino è attivo un Servizio Affidi dedicato, composto da una psicologa e da una assistente sociale, che accompagna le famiglie in ogni fase del percorso: dalla prima informazione alla formazione, dall’abbinamento con il minore al sostegno nel quotidiano. Chi decide di mettersi in gioco, quindi, non è mai lasciato solo.

Quello diffuso in questi giorni è un appello molto concreto: servono famiglie, coppie o persone singole disponibili ad accogliere, nella propria casa e nella propria routine quotidiana, alcuni ragazzi oggi ospitati in comunità educative.

E., quasi 13 anni: un sorriso che chiede sicurezza
E. è una ragazzina di quasi 13 anni. Sorridente, socievole, capace di creare relazione sia con gli adulti che con i coetanei, da diversi anni vive in una comunità educativa. Per lei si cerca una famiglia o una persona singola che possa accompagnarla nel delicato passaggio all’adolescenza, garantendole sicurezza, ascolto e un sostegno costante nel fronteggiare i compiti tipici di questa età. In altre parole: qualcuno che sappia esserci, con pazienza e presenza.

G., 15 anni: gentilezza e generosità in cerca di stabilità
G. ha 15 anni ed è descritta come una ragazza gentile, empatica, estremamente generosa. Anche lei si trova attualmente in una comunità educativa, ma il desiderio è quello di poterle offrire un contesto più familiare, stabile, affettivo. Si cerca per lei una famiglia o un single che sappiano accompagnarla nel suo percorso di crescita, offrendo un punto di riferimento stabile, regole chiare e tanto calore umano.

F., 17 anni: verso la maggiore età con qualcuno accanto
F. è un ragazzo di 17 anni, estroverso, educato e disponibile alla relazione. Da tempo è accolto in comunità e ora, con la maggiore età alle porte, avrebbe bisogno di una famiglia che lo aiuti ad affrontare questo passaggio importante. Qualcuno che creda nelle sue risorse e potenzialità, che lo sostenga nelle scelte di studio o lavoro e che lo accompagni nella costruzione del suo futuro adulto.

S., 12 anni: entusiasmo e fragilità da accompagnare
S. ha 12 anni ed è originaria dell’Est Europa. Anche lei vive in una comunità educativa ed è entusiasta all’idea di intraprendere un percorso di affido. È una ragazzina minuta, con qualche difficoltà sia sul piano scolastico che emotivo: per questo si cerca una famiglia capace di accoglierla con delicatezza, di ascoltarla e sostenerla, di aiutarla a recuperare fiducia in sé stessa e a crescere in un ambiente sereno, fatto di cura e presenza.

Per chi desidera saperne di più, chiedere informazioni o iniziare un percorso di affido familiare – per questi ragazzi o per altri minori del territorio – è possibile contattare il Servizio Affidi dei Comuni del Magentino (Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona):
Responsabile: Andrea Sammali
Assistente sociale: Stefania Sartorelli
Psicologa: Valeria Api
Telefono: 02.99990104 – 320.4317502
Mail: affidi [at] servizipersona [dot] it
Siti: www.servizipersona.it
www.pdzmagentino.it

