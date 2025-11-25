La sera dei miracoli

Solidarietà a lume di candela grazie al 'Lions Club Magenta': raggiunto l’obiettivo per l’ecografo in Pediatria.

Una serata di solidarietà, partecipata e carica di significato quella andata in scena sabato 22 novembre alla Cascina Pietrasanta, dove il Lions Club Magenta, con la collaborazione dell’associazione Amici Fiamme Gialle per la Solidarietà (AFIGI) e con il patrocinio del Comune, ha organizzato una cena benefica a sostegno del reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli.

L’iniziativa, resa ancora più suggestiva da un’ambientazione illuminata da oltre 300 candele, ha coinvolto più di 130 persone tra soci, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. Presenti, tra gli altri, il primario della Pediatria dottor Stefano Fiocchi, diverse autorità locali, il senatore Massimo Garavaglia, il vicepresidente di AFIGI Giuseppe Sottilotta e delegazioni di numerose associazioni, a partire da AICIT, che si è fatta portavoce della richiesta di contributo.

Durante la serata, accompagnata dalle note della band dei sindaci “Gente in Comune”, sono intervenuti con i loro saluti la neo presidente del Lions Club Magenta Roberta Pirro Cinque, il vicepresidente internazionale Lions Mark S. Lyon (in collegamento insieme alla presidente del Consiglio dei Governatori Rossella Vitali) e lo stesso senatore Garavaglia, che si è anche esibito musicalmente.

Particolarmente toccante l’intervento del dottor Fiocchi, che ha illustrato con parole sentite e concrete le attività quotidiane del reparto e l’importanza di poter disporre di strumentazioni diagnostiche adeguate per la cura dei più piccoli.

Al termine della serata è arrivato l’annuncio più atteso: l’obiettivo economico per contribuire all’acquisto dell’ecografo è stato raggiunto, grazie alle donazioni raccolte e al fondamentale contributo di AFIGI, che ha organizzato anche una pesca di beneficenza nel corso dell’evento.

Un risultato che chiude l’anno del Lions Club Magenta con un service concreto e significativo, rinnovando l’impegno del club a favore del territorio e preannunciando nuove iniziative solidali già in fase di programmazione a supporto di enti e associazioni locali.

