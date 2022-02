CAI Busto Arsizio: 100 anni

1922-2022: cento lunghi anni per il CAI di Busto Arsizio. Il sodalizio, fondato appunto il 13 maggio 1922, è tra le più antiche società sportive della città.

1922-2022: cento lunghi anni per il CAI di Busto Arsizio. Il sodalizio, fondato appunto il 13 maggio 1922, è tra le più antiche società sportive della città, attualmente ha circa 400 soci e gestisce due rifugi in Val Formazza, il 'Città di Busto Arsizio' e il 'Maria Luisa', entrambi molto frequentati da alpinisti e appassionati. Il CAI ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per tanti bustesi che, grazie all’impegno dei soci, hanno potuto coltivare l’amore per la montagna e approfondire la sua conoscenza tramite la pratica dell’alpinismo, dell’escursionismo, dello sci di fondo e della discesa. E, allora, per celebrare un traguardo tanto importante, ecco una serie di appuntamenti per tutti. Si comincerà il 25 febbraio, alle 21, nella sala Tramogge Molini Marzoli, con Marco Tosi (guida alpina) e la presentazione del suo libro 'Sciare in un Mondo Fragile', quindi il 12 e 13 marzo sarà la volta del raduno e dell'assemblea della Federazione Speleologica Lombarda (a cura del Gruppo Grotte Busto Arsizio-CAI Busto); ancora, il 29 aprile, alle 21 sempre ai Molini Marzoli, 'Panorami sotterranei: viaggio nelle profondità del territorio Varesino' (serata speleologica a cura del Gruppo Grotte Busto Arsizio, con l'intervento degli speleologi Antonio Premazzi e Luana Aimar, dello Speleo Club Erba), mentre il 13 maggio, alle 21 di nuovo ai Molini Marzoli, serata con l'alpinista varesino Matteo Della Bordella (verranno presentate alcune spedizioni extraeuropee, tra cui quella in Groenlandia compiuta nel 2020 con la conquista di pareti inviolate). Ma il calendario è lungo, perchè il 21 e 22 maggio ecco la dimostrazione di arrampicata, aperta al pubblica, con una palestra mobile posizionata in piazza Vittorio Emanuele II; il 23 e 30 giugno e il 7 luglio, alla 21.30, invece, al giardino quadrato del Museo del Tessile, rassegna di film/documentari sulla montagna. E, dopo l'estate, tre altri momenti: il 7 ottobre, alle 21 (sala Tramogge Molini Marzoli), 'Alla scoperta della speleologia glaciale' con Andrea Ferrario del Gruppo Grotte CAI Saronno, il 28 ottobre (alle 21, sala Tramogge Molini Marzoli) serata con la Scuola di Alpinismo 'Guido Della Torre' e, infine, il 18 novembre, serata di gala (a chiusura delle celebrazioni del centenario, sarà proiettato il film 'Italia K2', nella versione appena restaurata dalla Cineteca di Bologna; presenti in vertici nazionali CAI e le autorità cittadine). In parallelo ai numerosi appuntamenti in città, inoltre, sono previste anche due escursioni commemorative: il 27 marzo Monte Pravello (la prima meta del CAI Bustese nel 1922) e il 18 settembre Passo Del Gries (dove fu inuagurato, sempre nel 1922, il gagliardetto della sezione); il CAI di Busto parteciperà, poi, domenica 17 luglio, all'escursione Varzo-Bugliaga, organizata dalla sezione CAI Gallarate, che celebra pure lei i cento anni.

