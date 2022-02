Auguri 'Amici della Biblioteca'

Robecchetto con Induno si prepara a festeggiare il terzo compleanno dell’Associazione 'Amici della Biblioteca'. L'appuntamento è per domenica 20 febbraio.

Robecchetto con Induno si prepara a festeggiare il terzo compleanno dell’Associazione 'Amici della Biblioteca'. Domenica 20 febbraio, nella sede della biblioteca 'Alda Merini', in via Novara 11, per celebrare questa ricorrenza si terrà la manifestazione 'Amichevolmente 2022' che prevede alle 14.30 il laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni 'La casa di Lola' (max 15 partecipanti) e alle 16 il concerto swing di Liliana Sommariva (piano e voce). Nel corso della manifestazione saranno attivi banco prestito e tesseramento.

"L’Associazione 'Amici della Biblioteca' è una risorsa molto importante per la nostra comunità. Propone eventi e collabora attivamente a diverse iniziative culturali promosse dall’Amministrazione comunale con la biblioteca civica – afferma il sindaco Giorgio Braga – La manifestazione di domenica vuole anche essere un valido momento di aggregazione per rilanciare la socialità partendo proprio dalla biblioteca, il motore culturale del nostro paese".

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo amicibibliotecarobecchetto [at] gmail [dot] com e si potrà accedere solo se in possesso di green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

