Danni per il vento

A Cuggiono e Dairago sono caduti diversi alberi, mentre a Milano addirittura una parziale copertura della Stazione Centrale si è staccata. Il vento dovrebbe durare fino alle ore 16 di oggi.

Il forte vento di oggi, lunedì 7 febbraio, era ampiamente previsto, ma non per questo purtroppo non mancano i disagi e le segnalazioni in diversi comuni del nostro territorio. A Cuggiono e Dairago sono caduti diversi alberi, mentre a Milano addirittura una parziale copertura della Stazione Centrale si è staccata.

"Sto pensando che fino alle ore 16 sarà meglio non parcheggiare l'auto nei pressi di ponteggi, impalcature, cartelli pubblicitari, alberi e oggetti in genere mal ancorati al suolo - commentava Marcello Mazzoloni, di 'Meteo Sincero' - Soprattutto se l'auto non è assicurata contro gli eventi atmosferici. E anche camminando per strada sarà bene essere particolarmente attenti. Bici e moto meglio lasciarle riposare per qualche ora. Monopattini non ne parliamo, a prescindere. Dopodiché, il vento rapidamente come sarà arrivato se ne andrà e così potremo goderci in tutta tranquillità una serata limpida, stellata e con una sfavillante Luna crescente".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro