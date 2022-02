Claudia Chiodini neo assessore

Da Edoardo Lego a Claudia Chiodini: è lei, infatti, il nuovo assessore della giunta del sindaco di Robecchetto e Malvaglio, Giorgio Braga, dopo le dimissioni, appunto, dello stesso Lego.

Da Edoardo Lego a Claudia Chiodini: è lei, infatti, il nuovo assessore della giunta del sindaco di Robecchetto e Malvaglio, Giorgio Braga, dopo le dimissioni, appunto, dello stesso Lego. Mentre, in parallelo, ecco che il neo consigliere che entra nella massima assise cittadina è Leopoldo Alessandrì.

"Il primo dei non eletti Cesare Carabelli ha dovuto rinunciare in quanto lo scorso dicembre è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione di Azienda sociale del Castanese. Barbara Acquilino, seconda dei non eletti, invece ha a sua volta rinunciato per sopraggiunti motivi lavorativi - dice il primo cittadino Braga - La nostra lista civica 'Civitas' continuerà a lavorare con impegno e serietà per la buona amministrazione del bene comune a vantaggio esclusivo della comunità, in primis per gestire con grande senso di responsabilità la delicata fase di ripresa post pandemia, in stretta sinergia con le altre Amministrazioni del territorio e gli enti superiori".

Ma il cambio nella squadra di governo, è stata anche l'occasione per una parziale ridistribuzione delle deleghe; più nello specifico, Alessandro Mollica (vicesindaco), si occuperà di Urbanistica, Ambiente, Attività produttive, Commercio e delega alla frazione Malvaglio, quindi la new entry Claudia Chiodini per Pubblica Istruzione, Sport e tempo libero, ancora a Daniele Colombo Lavori pubblici e manutenzione e, infine, Marta Langè avrà Politiche sociali, Rapporti con Azienda Sociale, Mensa scolastica, Pari opportunità, Politiche di genere e Associazioni.

E per quanto riguarda i consiglieri, ognuno avrà degli incarichi: precisamente, Leopoldo Alessandrì (Sicurezza, Protezione Civile, Servizio raccolta rifiuti), Giacomo Bergamaschi (capogruppo di Civitas, Organizzazione eventi in materia di salute e ambiente, Sport e tempo libero); Margarida Maria De Jesus detta Megy (Associazioni, Commercio) e Sofia De Dionigi (Cultura ed innovazione tecnologica). Il sindaco Giorgio Braga ha tenuto per sè, infine, Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile (con il supporto di Leopoldo Alessandrì), Cultura ed innovazione tecnologica (con il supporto di Sofia De Dionigi) e Bilancio, Personale ed Edilizia Privata.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro