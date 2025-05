Valentina Cognetta nuovo sindaco di Robecchetto

Robecchetto e Malvaglio hanno scelto: Valentina Cognetta della lista “Robecchetto e Malvaglio Insieme” è la nuova sindaca. L’ufficialitá è arrivata proprio in questi minuti. Si apre così un nuovo ciclo per il capoluogo e la frazione.

