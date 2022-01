Due 'befane' in pediatria

Un 'dolce' pensiero e tanta generosità... Jessica Oldani e Natascia Trezzi si sono recate il 6 gennaio all'Ospedale Fornaroli di Magenta per dare un piccolo pensiero ai bimbi della pediatria.

Per far felice un bambino basta veramente poco, un sorriso, un dono. Soprattutto se è costretto a vivere le festività in un letto d'Ospedale. Ma la generosità è fatta di piccole cose. Un 'dolce' pensiero e tanta generosità... Jessica Oldani e Natascia Trezzi si sono recate il 6 gennaio all'Ospedale Fornaroli di Magenta per dare un piccolo pensiero ai bimbi della pediatria.

Non saremo certamente all’altezza della befana originale,(certo bambini, la befana esiste e se avete fatto i bravi vi porta le caramelle), ma essendo la dolce vecchina mooooolto occupata tra consegne, controllo bonta’- buona azioni, green pass, super greenpass, tagliando scopa ecc ecc ( 🤣), ha ingaggiato queste due meravigliose… carine…. Insomma queste due befane in una missione con questo messaggio:

Befana : “ agente-befana Natascia, agente-befana Jessica ho bisogno di voi, riuscirete nell’impresa?!

1)Portare un sorriso ( sotto la mascherina) ai bimbi

2)far sentire i piccoli pazienti come a casa

3)rendere “ speciale” questa giornata in reparto

( il mess si autodistruggerà tra 10 secondi 🤣)

“ SIGNOR SI SIGNORA !”

Buum!!!

… neanche il tempo x leggere, appuntare la mission e rispondere che il biglietto esplode in una fumata nera….

