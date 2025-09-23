AVO: corso per volontari

Il percorso si svilupperà in sei incontri, dal 8 ottobre al 12 novembre, sempre in orario serale (20.30-22.00).

Un’occasione per imparare ad aiutare, ascoltare e donare tempo a chi è più fragile. L’AVO Magenta ODV – attiva da quasi 25 anni nel volontariato ospedaliero, nelle RSA e nell’assistenza domiciliare – apre le porte a nuove persone desiderose di mettersi in gioco. Mercoledì 8 ottobre, alle 20.30, presso la Sala Conferenze di Casa Giacobbe in via IV Giugno 80 a Magenta, si terrà la serata di presentazione del Corso di formazione gratuito per aspiranti volontari.

Il percorso si svilupperà in sei incontri, dal 8 ottobre al 12 novembre, sempre in orario serale (20.30-22.00). Tra i temi trattati: la relazione d’aiuto, l’ascolto e la comunicazione, il ruolo del volontario in ospedale e in RSA, la gestione delle emozioni, le regole di comportamento e sicurezza. Non mancheranno testimonianze dirette e anche un momento conviviale con i volontari.

«Il nostro obiettivo – spiega la presidente Valentina Bollini – è accogliere nuove risorse, perché le richieste di aiuto aumentano e vogliamo continuare ad essere vicini alle persone sole e fragili del Magentino e del Castanese. Il volontariato AVO è un dono che si fa con il cuore, ma anche con competenza».

Chiunque abbia tempo, sensibilità e voglia di donarsi può iscriversi: non servono requisiti particolari, se non la disponibilità e la voglia di mettersi in ascolto. Il corso è infatti il primo passo per entrare a far parte della grande famiglia AVO.

📌 Per informazioni e iscrizioni: WhatsApp 335 6913776 – email avomagenta [at] alice [dot] it

– Facebook Avo Magenta – Instagram @magentaavo

