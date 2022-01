Volontari in Val Grande

Lavorare per la tutela e valorizzazione del Parco Val Grande? Con il Servizio Civile Universale due posti a disposizione di giovani tra i 18 e i 28 anni: domande da inviare entro il 26 gennaio.

Aurive, cooperativa sociale di Novara, ha attivato le procedure di ricerca di candidati per i 93 posti di Servizio Civile disponibili complessivamente nel Novarese (64) e nel Verbano Cusio Ossola (29).

Tra questi ultimi ci sono anche due posti per collaborare con il Parco Nazionale della Val Grande, associati al programma “Respirare nei parchi”, il cui obiettivo principale è il potenziamento delle attività di monitoraggio ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali caratteristici delle aree protette affinché diventino essi stessi portatori della funzione curativa della natura, sperimentando esperienze innovative e sviluppando il protagonismo delle comunità locali.

I progetti del Servizio Civile sono realizzati in collaborazione con oltre 54 enti partner (pubblici e privati) tra i quali figurano i due capoluoghi di provincia (Novara e Verbania) e numerosi comuni. Un risultato importante per questi territori, che andrà a generare un valore economico complessivo di 500.000 € destinati ai più giovani.

Possono candidarsi al Servizio Civile coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. Le schede descrittive dei progetti sono pubblicate sul sito Aurive.it alla pagina https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/.

Il servizio presso gli uffici del Parco Nazionale della Val Grande avrà una durata di 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile di € 444,30. Gli interessati potranno inviare le proprie candidature entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Tra le principali attività di impiego previste dall'Ente Parco della Val Grande figurano:

- l'incremento e la qualificazione delle azioni di monitoraggio sulla flora e sulla fauna;

- la riqualificazione delle aree protette tramite interventi di manutenzione ambientale sulle piccole infrastrutture e l'aggiornamento della cartografia esistente;

- l'incremento delle azioni di valorizzazione della biodiversità (comunicazione tradizionale ed azioni web/social);

- l'allestimento stagionale dei punti informativi e la collaborazione nell'organizzazione di eventi.

Per compilare la domanda online è necessario essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2. I giovani interessati possono visitare il sito https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro