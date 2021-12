Una serata di musica ed emozioni. Sabato 18 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Martino di Inveruno, ecco, infatti, il 'Concerto gospel'.

Una serata di musica ed emozioni. Sabato 18 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Martino di Inveruno, ecco, infatti, il 'Concerto gospel'. L'iniziativa è organizzata dalla Comunità Pastorale Santa Maria Nascente e San Martino di Inveruno e Furato, con il patrocinio del Comune (l'evento è sponsorizzato dalla famiglia Vergani per gli auguri di Natale). Per partecipare all'evento è necessario essere in possesso del 'green pass' rafforzato.

