Voci e canti a servizio della speranza. Per festeggiare il Natale, ma anche per gettare lo sguardo oltre e sentire profumo di rinnovata fiducia per l'anno a venire. Sabato 18 dicembre, alle 21, la chiesa parrocchiale di San Genesio in Dairago propone il concerto 'Christmas songs'. Il programma dell'ensemble diretta da Maria Arrigoni prevede l'esecuzione della Missa Brevis di Jacob De Haan e di alcuni brani della tradizione natalizia con la collaborazione da parte del Coro stefanese di Santo Stefano Ticino diretto da Fabio Prina. Occorrerà prenotare il posto alla biblioteca cittadina contattando il numero 0331/433733.

