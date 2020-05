Il centro giovani 'Girovagando', d'intesa con il Comune di Dairago, continua ad organizzare eventi di aggregazione a distanza. Occasioni per i giovani in questo momento di emergenza.

"Canta che ti passa" si diceva un tempo. In questo caso, al di là del motto popolare, la faccenda è seria e giocosa al contempo. Nel laboratorio di sperimentazione vocale per ragazzi che il centro giovani 'Girovagando', d'intesa con il Comune di Dairago, convivono, infatti, la serietà della capacità di affrontare in modo creativo e costruttivo l'emergenza da COVID-19 e la giocosità del disporre di uno strumento per poterlo fare con il sorriso sulle labbra. Destinatari ne sono i ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni. Il laboratorio sarà attivo dalle 17 alle 18 e sarà raggiungibile sulla piattaforma Hangouts di Google. I giovani che vi volessero prendere parte non avranno che da contattare il numero 370/1283720 e lasciare il proprio nome e cognome."In questo momento complesso di isolamento sociale causato dal Coronavirus - spiega il sindaco Paola Rolfi - il centro giovani 'Girovagando' continua ad organizzare eventi di aggregazione a distanza". A testimonianza del fatto che la pandemia non ha affatto annientato né speranze né progetti per il futuro. E che l'arte è una delle medicine privilegiate per curare la prostrazione sempre in agguato in momenti delicati come quello presente.

