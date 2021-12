Canegrate per padre Davide Sciocco

Lo portano sempre nel cuore. E un aiuto concreto non glielo fanno mai mancare. La comunità pastorale di Canegrate, in occasione delle festività natalizie, mette ancora in comune il suo spirito di generosità e i suoi sforzi per sostenere la missione in Guinea Bissau di padre Davide Sciocco che nel paese africano opera dal 1992.

Lo portano sempre nel cuore. E un aiuto concreto non glielo fanno mai mancare. La comunità pastorale di Canegrate, in occasione delle festività natalizie, mette ancora in comune il suo spirito di generosità e i suoi sforzi per sostenere la missione in Guinea Bissau di padre Davide Sciocco che nel paese africano opera dal 1992. Tra le sue intuizioni figura anche la creazione di un' emittente radiofonica, radio Sol Mansi, nata con il desiderio di dare voce alla comunità cristiana e musulmana. Adesso la Parrocchia canegratese chiama a raccolta i proprii fedeli invitandoli ad aderire all'acquisto di pandoro, panettone e oggettistica varia proprio per contribuire all'opera missionaria del religioso. Chi vorrà lo potrà fare sabato 18 e domenica 19 davanti al sagrato della parrocchia di Santa Maria Assunta. Nella consapevolezza che ogni acquisto fatto in più sia un regalo di speranza per una persona povera di un paese in situazione particolarmente critica.

