San Giorgio-Canegrate: 2 anni di Vigili assieme

L'idea ha funzionato. La stretta di mano tra i Comuni di San Giorgio su Legnano e Canegrate per dare vita al comando di Polizia Locale unificato ha generato una buona ricaduta sulle rispettive realtà. "Era il 2 dicembre 2019 - dice il sindaco sangiorgese, Walter Cecchin - quando, in accordo con l'Amministrazione comunale di Canegrate, si è deciso di unire i due comandi di Polizia Locale. E, a distanza di due anni, non posso che essere soddisfatto di quanto si è deciso e realizzato insieme". Cecchin ringrazia per tutto questo anche il comandante Ornella Fornara e il suo vice Maurizio Bocchino "Che - prosegue - con la collaborazione di tutti gli agenti in servizio hanno saputo affrontare uno dei periodi più difficili degli ultimi anni". Il primo cittadino di piazza Quattro Novembre evidenzia quale ulteriore valore aggiunto anche la possibilità per il comando di partecipare a bandi per l'ottenimento di risorse di capitale importanza per la sua attività. Uno degli esempi è rappresentato dai contributi ottenuti per il contrasto allo spaccio e alla vendita di stupefacenti pari a 79.120,45 euro. "Se consideriamo gli altri finanziamenti ricevuti - conclude Cecchin - l'acquisto della nuova auto per la Polizia Locale e soprattutto l'implementazione del numero di agenti facenti parte del comando, ritengo che sulla sicurezza , grazie all'attività dell'assessore Giuseppe Colombo, notevoli siano i passi in avanti fatti in questi anni".

