Sangio City Camp 2023

Il Camp, patrocinato dai comuni di San Giorgio su Legnano e Canegrate, sarà attivo per otto settimane dal 12 giugno al 4 agosto e da quest'anno per altre due settimane dal 28 agosto all'8 settembre.

L'Amministrazione Comunale anche quest’anno sostiene l’iniziativa promossa dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Minibasket Altomilanese. Il Camp, patrocinato dai comuni di San Giorgio su Legnano e Canegrate, sarà attivo per otto settimane dal 12 giugno al 4 agosto e da quest'anno per altre due settimane dal 28 agosto all'8 settembre e ospiterà ragazzi e bambini nati tra il 2009 e il 2016.

Per i residenti di San Giorgio su Legnano e Canegrate è garantito l'accesso prioritario per le pre-iscrizioni pervenute al Camp entro il 27.05.2023. I nuclei familiari residenti a San Giorgio su Legnano in possesso di attestazione ISEE inferiore o pari ad € 13.062,00, inoltre, possono usufruire dell’agevolazione del 20% sulla tariffa di frequenza e hanno diritto al rimborso del buono pasto.

La domanda di agevolazione deve essere presentata all’Ufficio Pubblica Istruzione: in copia cartacea, compilando il modulo scaricabile dal suto del Comune di San Giorgio su Legnano, o in forma digitale, accedendo sempre al sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.sangiorgiosulegnano.mi.it/?channel=4&sezione=news&sot.... Ulteriori informazioni sulle pagine ufficiali dell’ASD Centro Minibasket Altomilanese, alla mail sport [at] sangiorgiosl [dot] org o al numero 0331 401 564.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!