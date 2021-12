Futura batte Albese

Oltre ad un team ospite infarcito di ex vogliose di fare bene, le Cocche hanno dovuto fare i conti con gli stop per motivi precauzionali di Biganzoli, Bassi e Morandi.

Non basta la sfortuna a bloccare la Futura Volley Giovani più concreta della stagione: nonostante l’assenza forzata di 3 giocatrici, le biancorosse piazzano il 3-0 casalingo contro la Tecnoteam Albese che proietta la squadra di coach Lucchini ai quarti di finale di Coppa Italia.

Oltre ad un team ospite infarcito di ex vogliose di fare bene, le Cocche hanno dovuto fare i conti con gli stop per motivi precauzionali di Biganzoli, Bassi e Morandi; la nota lieta è invece rappresentata dal rientro di capitan Lualdi, che ha consentito allo staff tecnico di poterla schierare opposto e di convertire Bici in posto 4, coadiuvando le due con i costanti ingressi di Sormani in seconda linea. Nonostante due set in equilibrio fino alla parte centrale, la Futura ha avuto la concretezza di sprintare nelle ultime battute firmando parziali importanti (da 17-15 a 25-18 nel primo, da 21-20 a 25-21 nel secondo); la terza frazione è stata invece quella più positiva per la squadra di casa, in grado di scappare dal 10-8 grazie agli ace di Bici (ben 5 nella gara) e ad una grandissima attenzione in fase difensiva. Solo applausi per le bustocche in entrambe le fasi del gioco, grazie ad un ottimo 45% in attacco e alla super serata di Angelina, MVP della gara e capace di firmare 22 marcature con il 59%; le Cocche, come detto, si qualificano ai quarti di finale in programma mercoledì 22 Dicembre a Pinerolo, ma prima dovranno pensare all’importantissima sfida di sabato sera che vedrà la capolista Omag San Giovanni in Marignano ospite al PalaBorsani.

