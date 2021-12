Supereroi in ospedale

"Buone feste"... in quota. Tornano, infatti, all'ospedale San Paolo i supereroi acrobatici. Su in alto per salutare i pazienti e stare loro vicini.

"Buone feste"... in quota. Tornano, infatti, all'ospedale San Paolo i supereroi acrobatici. Mercoledì 15 dicembre, alle 11, allora ecco che Wonder Woman, accompagnata da Capitan America, Spiderman, Ironman, Hulk ed i loro amici scenderanno dai tetti del nosocomio milanese per fare un saluto, appunto, dall'alto e a sorpresa alle finestre delle camere dei piccoli ricoverati in Pediatria e di tutti i pazienti. Ma i supereroi non si fermeranno qui, perché andranno anche alle finestre dei reparti Covid per incoraggiare i pazienti e augurare loro una pronta guarigione.

