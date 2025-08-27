meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Nuvole discontinue 21°
Mer, 27/08/2025 - 07:50

data-top

mercoledì 27 agosto 2025 | ore 08:20

Safe Heart Odv

Un aperitivo solidale e una visita guidata alla Basilica di Sant'Ambrogio: il ricavato della serata sosterrà le prossime missioni di cardiochirurgia di Safe Heart ODV.
Salute - Safe Heart Odv

Il 18 settembre Safe Heart ODV, associazione di solidarietà sociale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari verso tutte quelle popolazioni ferite da guerra e povertà, organizza a Milano presso l’Oratorio della Passione (piazza Sant’Ambrogio, 15 – dalle ore 19.00 alle ore 22.00) APERITIVO SOLIDALE E VISITA GUIDATA della Basilica di Sant’Ambrogio.

Il ricavato dell’APERITIVO SOLIDALE sosterrà i progetti di Safe Heart ODV e sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit, in particolare destinate alla cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e alla formazione del personale locale.

Inoltre, nel corso della serata verranno condivise con il pubblico le testimonianze delle missioni umanitarie svolte nell’ultimo anno in Burkina Faso, Paraguay, Camerun e saranno presentati i progetti in programma per il futuro.

La partecipazione all’evento è su prenotazione con versamento di un contributo solidale entro il 12 settembre 2025. Per prenotarsi è necessario compilare il form al seguente link: www.safeheartodv.org/aperitivo-solidale-18-settembre-2025/

È possibile scegliere la fascia oraria per la visita e il metodo di pagamento (PayPal, carta di credito o bonifico bancario).

Il contributo minimo è di 35 euro per l’APERITIVO SOLIDALE e di 75 euro per l’opzione APERITIVO SOLIDALE + VISITA GUIDATA alla Basilica di Sant’Ambrogio, capolavoro dell’arte romanica e simbolo della tradizione milanese.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Torna la CorriBicocca
Milano - CorriBicocca 2023
La CorriBicocca a sostegno delle giovani pazienti affette da menopausa precoce per chemioterapia.
Modello DAMA Ospedale San Paolo
mILANO / sALUTE_ PRESENTATO IL PROGETTO dama
Modello DAMA Ospedale San Paolo: l’assistenza medica in ospedale per le persone con gravi disabilità sarà presentato al G7 di giugno. Il Ministro per le Disabilità: "Delineato un quadro importante per la presa in carico e la cura delle persone con disabilità intellettiva e relazionale".
'C.A.S.A.', quando la sanità si integra al diritto alla casa
Sociale - Progetto 'C.A.S.A.'. Milano 2024
Il progetto prevederà, oltre alle abitazioni, a servizi sanitari di prossimità dell’Asst Fatebenefratelli Sacco e a un medico di medicina generale a disposizione del quartiere, oltre agli ambienti destinati alle attività di due operatori ‘community manager’ che si occuperanno dei rapporti tra Aler e inquilini e del coordinamento dei servizi.

Invia nuovo commento