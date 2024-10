Torna la CorriBicocca

La CorriBicocca a sostegno delle giovani pazienti affette da menopausa precoce per chemioterapia.

In Italia e in Lombardia, il 66-70 per cento delle giovani pazienti oncologiche– con un’età inferiore ai 45 anni – che si sottopongono a trattamento chemioterapico per tumore al senoè affetto da menopausa iatrogena (conseguente cioè alla terapia) precoce. Con effetti più rilevanti rispetto a pazienti con menopausa fisiologica (sindrome metabolica, osteoporosi e aumentato rischio cardio-vascolare) e incidenze che variano a seconda del tipo di chemioterapia utilizzato.

Questa emergenza è al centro di “TAKE CARE-UniMiB”, un progetto promosso dall’Università di Milano-Bicocca con l’obiettivo di sensibilizzare medici e pazienti non solo sull’importanza delle cure, ma anche sulla necessità di far conoscere e adottare stili di vita, di attività fisiche e di alimentazione, che possono aiutare le donne in trattamento chemioterapico ad affrontare una situazione difficile della vita.

“TAKE CARE-UniMiB” è il progetto al quale la settima edizione della CorriBicocca, la gara podistica organizzata dall’Ateneo, dal CUS Bicocca e dal CUS Milano, in programma domenica 20 ottobre, destinerà un contributo di 5mila euro.

Al progetto, coordinato da Marina Cazzaniga, professoressa di Oncologia medica all’Università di Milano-Bicocca, hanno dato finora il loro contributo medici e specialisti di diverse aree scientifiche e del benessere (cardiologia, alimentazione, health coaching, fisioterapia, endocrinologia, ginecologia, neurologia, psicologia). Grazie a incontri con associazioni del territorio e di settore, il pool di esperti di “Take Care” ha messo a punto una serie di linee guida rivolte ai medici perché possano offrire alle pazienti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per gestire e potenzialmente ridurre i sintomi della menopausa, e ha elaborato alcuni materiali didattici e raccomandazioni su nutrizione, attività fisica e salute cardiovascolare, indirizzati alle giovani donne che si trovano ad affrontare, precocemente, questa nuova condizione di vita.

Queste raccomandazioni verranno riportate su quattro manifesti che saranno collocati, domenica 20 ottobre, presso lo stand dedicato al progetto guidato dalla professoressa Cazzaniga, al Bicocca Stadium, sede di partenza e di arrivo della CorriBicocca. Durante l’evento podistico, “TAKE CARE-UniMiB” potrà sensibilizzare i partecipanti e il pubblico presente e, grazie al sostegno degli organizzatori della corsa, l’equipe di medici ed esperti potrà dare il via a una nuova iniziativa all’interno dell’Università di Milano-Bicocca: “Adotta una paziente”.

«Gruppi di studenti dei diversi dipartimenti dell’ateneo – spiega Marina Cazzaniga – da giurisprudenza a economia, da scienze della formazione a psicologia, svilupperanno proposte, ognuno per i propri ambiti di competenza, per supportare queste donne e migliorare la loro qualità di vita, sotto alcuni aspetti, lavorativi e sociali: per esempio la conciliazione tra il mondo del lavoro e i necessari trattamenti terapici, le possibili situazioni di invalidità, il sostegno psicologico di cui hanno necessità giovani pazienti che affrontano una fase fisiologica della propria vita in un’età precoce rispetto alla media».

Per partecipare alla corsa, restano ancora pochi giorni: le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 17 ottobre a mezzanotte, sul sito www.corribicocca.it. Anche per questa edizione sono tre le formule (tutte omologate dalla FIDAL) fra cui scegliere: la 5 chilometri non competitiva, la 10 chilometri non competitiva e la 10 chilometri competitiva. L’appuntamento per runner e appassionati di sport all’aperto è davanti al centro sportivo Bicocca Stadium, punto di partenza e di arrivo del percorso che si snoda tra le strade del quartiere.

«La CorriBicocca anche quest’anno conferma la propria vocazione solidale – afferma la rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni – sostenendo il progetto “TAKE CARE-UniMiB”, che ha l’obiettivo di prendersi cura a 360 gradi di donne che stanno affrontando momenti difficili e delicati nelle loro vite. Una gara inclusiva e aperta a tutta la città, una giornata di sport che all’atmosfera di festa e allo spirito di partecipazione unisce l’impegno e lo scopo benefico. Chiunque potrà mettersi in gioco, diventando protagonista di un evento che, alla settima edizione, costituisce ormai un appuntamento imprescindibile per la comunità accademica e tutta la cittadinanza».

«Anche quest’anno l’Ateneo di Milano-Bicocca testimonia il suo radicamento territoriale – dichiara la delegata della rettrice per lo Sport universitario dell’Ateneo di Milano-Bicocca, Lucia Visconti Parisio – promuovendo la CorriBicocca come appuntamento inclusivo e solidale che coinvolge tutta la comunità accademica e studentesca e gli abitanti del quartiere. Sarà una splendida occasione anche per condividere in appositi gazebo allestiti presso il Bicocca Stadium le attività di didattica, ricerca e di terza missione promosse dall’Ateneo sui temi dello sport, del benessere e della promozione di sani stili di vita della popolazione. La scelta dello scopo benefico a favore del progetto “TAKE CARE-UniMiB” sottolinea l’importanza della ricerca non solo per l’ambito della cura medica della patologia ma anche per il miglioramento della qualità della vita delle giovani pazienti oncologiche».

«La CorriBicocca, organizzata da studenti ed ex studenti dell’Ateneo, dimostra quanto sia importante unire le forze per sostenere progetti significativi come “TAKE CARE-UniMiB” – commenta il presidente di CUS Bicocca Giuseppe Calbi –. Questa collaborazione riflette anche l'impegno del CUS Bicocca nell'innovazione e nell'ottimizzazione dell'organizzazione sportiva, contribuendo attivamente al benessere della comunità. La partecipazione di tutti è essenziale per promuovere un'iniziativa che va oltre lo sport, rafforzando il legame tra Ateneo e cittadinanza».

«La tradizione di CorriBicocca quale momento sportivo ma anche di sostegno alla ricerca, continua. CUS Milano e CUS Bicocca sono anche quest'anno a fianco dell'Ateneo nel progetto “TAKE CARE-UniMiB”, e tutti i partecipanti alla edizione di CorriBicocca 2024 saranno onorati di essere ambasciatori di questo importante progetto», aggiunge il presidente del CUS Milano Alessandro Castelli.

