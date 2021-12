"Anche qui mancano i medici..."

Un coro unanime, perché la complicata situazione dei medici di base che mancano sta, purtroppo, coinvolgendo più e più Comuni. Anche a Magnago, il delicato problema.

La voce è praticamente la stessa. Un coro unanime, perché la complicata situazione dei medici di base che mancano sta, purtroppo, coinvolgendo più e più Comuni. "Anche da noi non ci sono...", lo dicono e lo ripetono, infatti, diversi cittadini di Magnago e Bienate. "Un momento critico - commenta un pensionato - Quando c'è bisogno, ad esempio, di una ricetta, infatti, non è semplice, anzi. Per quanto mi riguarda, poi, il dottore, ad oggi, non ce l'ho; ne avevo uno nella vicina Vanzaghello, ma è andato via e siamo in attesa che arrivi qualcuno". "Il contesto è certamente grave. Sono tante le persone costrette a spostarsi altrove, visto la carenza che abbiamo in paese - afferma un signore - Io sono uno dei pochi fortunati che ha ancora a disposizione il medico di famiglia, però capisco bene chi deve cercare nelle realtà confinanti". "Ci troviamo di fronte ad una significativa mancanza - ribadisce un anziano - E, inevitabilmente, ogni volta che abbiamo una necessità, diventa complicato". "Personalmente ringrazio di avere ancora il dottore - spiega un altro magnaghese - Fino ad ora è così, poi se dovesse andare via, mi troverò pure io a dover affrontare una simile situazione". "Per quanto mi riguarda sono tra coloro che il medico ce l'hanno ancora - gli fa eco una signora - In questo senso, dunque, non ho problemi". "Sto sentendo di qualche dottore che è andato in pensione o si è spostato - conclude un altro cittadino - Adesso, pertanto, sarò fondamentale attivarsi per trovare il sostituto".



"POCHI MEDICI: SITUAZIONE COMPLICATA ANCHE A MAGNAGO"



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro