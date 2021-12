Centenario Santa Gianna: incontro con gli insegnanti

Continuano gli appuntamenti di preparazione all’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla (4 ottobre 1922).

Continuano gli appuntamenti di preparazione all’Anno Centenario della nascita di Santa Gianna Beretta Molla (4 ottobre 1922). Il programma è approntato dalle due Comunità, ecclesiali e civili, di Magenta e di Mesero, in collaborazione con la Diocesi di Milano. A Magenta, giovedì 2 dicembre alle 17, nella sala consiliare 'Mariangela Basile', in via Fornaroli, si terrà un incontro con gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado di Magenta e Mesero. Interverranno il parroco di Magenta don Giuseppe Marinoni e la teologa Moira Scimmi. È l’occasione per parlare delle celebrazioni, della figura di Santa Gianna e di come possa essere un esempio positivo di vita per le nuove generazioni. L’Anno Centenario si aprirà ufficialmente il 16 maggio 2022 per concludersi il 28 aprile 2022. Moira Scimmi è docente di religione nella scuola secondaria di secondo grado, ha conseguito la licenza in Teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale ed è socia del CTI (Coordinamento Teologhe Italiane). Esperta nella questione donne e diaconato, è autrice di diverse pubblicazioni.

