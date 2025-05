Studenti alla scoperta della Via Crucis

Prima al cimitero, dove sono ancora ben visibili le impronte da strappo; poi al museo civico, per ammirare una per una le tele.

Prima al cimitero, dove sono ancora ben visibili le impronte da strappo; poi al museo civico, per ammirare una per una le tele. Un gruppo di studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Einaudi” di Magenta, accompagnati dal professor Carmelo Lo Sardo, dalla dirigente Rosa Azzarelli, dal presidente di Fondazione per Leggere Marcello Mazzoleni e dall’assessore Maurizio Del Curto, in visita a Castano, alla scoperta della Via Crucis di Gaetano Previati. Una mattinata davvero importante e dal significato profondo, durante la quale i ragazzi hanno potuto conoscere, guidati dalla professoressa Cristina Moscatelli, tra i punti di riferimento del gruppo “Volontari Cultura”, più da vicino la storica opera, con le sue particolarità e carrateristiche, diventando quasi parte della stessa. “Un appuntamento di condivisione e spiegazione, che testimonia il grande valore che ha il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio – commenta l’assessore Del Curto – Bello è stato vedere gli alunni così partecipi e attenti. Grazie all’Istituto Einaudi e a tutti coloro che hanno reso questa mattinata davvero speciale ed unica”.

