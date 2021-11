Biancospino e passeggiata

'Giornata Nazionale degli Alberi': Vanzaghello la celebra con la messa a dimora di un biancospino per i nati nel 2020 e una passeggiata tra le più significative piante.

Prima è stato il ricordo della grande Quercia secolare, poi la messa a dimora di uno Storace per i nati nel 2019 e quest'anno, invece, di un biancospino per i bimbi venuti al mondo nel 2020, oltre ad una passeggiata tra le più significative piante che si trovano in paese. E' così, infatti, che nel 2021 Vanzaghello ha voluto celebrare la 'Giornata Nazionale degli Alberi', occasione per porre l'attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente. "AUna ricorrenza che festeggiamo ormai dal 2019, appunto con la prima iniziativa che abbiamo voluto proporre per ricordare la Quercia secolare - spiegano dall'Amministrazione comunale - Mentre nel 2020 abbiamo messo a dimora uno Storace dedicato ai nati nel 2019, che nel linguaggio dei fiori e delle piante simboleggia la dolce speranza; fino ai giorni scorsi, quando si è deciso di rendere omaggio alle piante, piantando un biancospino per i bambini venuti al mondo nel 2020, oltre a proporre, assieme agli alunni della scuola Primaria S. Francesco d’Assisi, della scuola dell’Infanzia G. Rodari ed ai ragazzi del Centro Socio Educativo 'Molecole', una passeggiata tra i principali alberi che ci sono sul nostro territorio".

