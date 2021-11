Giovani che si 'alzano'!

Due giorni intensi, un weekend 'locale' con lo sguardo al mondo... adolescenti e giovani delle comunità di Cuggiono e Inveruno hanno vissuto un appuntamento di fede e amicizia davvero particolare lo scorso fine settimana.

Due giorni intensi, un weekend 'locale' con lo sguardo al mondo... adolescenti e giovani delle comunità di Cuggiono e Inveruno hanno vissuto un appuntamento di fede e amicizia davvero particolare lo scorso fine settimana. In occasione della 'Giornata Mondiale della Gioventù', svoltasi a livello locale nei nostri paesi, con un alternanza di momenti di riflessione, preghiera, gioco e amicizia. La giornata di sabato si è svolta a Cuggiono con il grande gioco iniziale, la cena insieme, la veglia con Adorazione e confessioni in Basilica, prima delle testimonianze di chi ha vissuto da protagonista le passate edizioni. La mattina seguente, domenica, il ritrovo in Oratorio a Inveruno per la colazione insieme, prima della Messa nella chiesa parrocchiale.

“Siate liberi, siate autentici, siate coscienza critica della società . Siate costruttori in mezzo alle macerie, coraggiosi nell’andare controcorrente, senza scorciatoie, senza falsità . Sognate, guardate al futuro con coraggio”. Alcune riflessioni di Papa Francesco: “Apriamoci alle sorprese di Dio, aiutiamoci a rialzarci insieme, in questo difficile momento storico, per essere profeti di tempi nuovi, pieni di speranza”.

Ora un nuovo cammino insieme... verso Lisbona 2023!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro