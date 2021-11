Per la prima volta gli agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza festeggeranno la Giornata del Ringraziamento nella Basilica di Magenta. L'appuntamento nel pomeriggio di sabato 20 novembre.

Per la prima volta gli agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza festeggeranno la Giornata del Ringraziamento nella Basilica di Magenta. Dopo lo stop del 2020, causato dalla pandemia di Covid 19, l’appuntamento con la celebrazione interprovinciale è a partire dalle ore 15.30 di domani, sabato 20 novembre 2021, quando davanti alla chiesa si ritroveranno gli imprenditori agricoli con i loro trattori in occasione della ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata in tutta Italia per rendere grazie del raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sui nuovi lavori.

Alle ore 15.30 – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è fissato il ritrovo dei partecipanti davanti alla Basilica di San Martino Vescovo, in via Roma 39. Alle 16 è prevista la Santa Messa che sarà concelebrata da monsignor Luca Raimondi, vicario episcopale della Diocesi di Milano, da don Walter Magnoni, consigliere ecclesiastico della Coldiretti interprovinciale, e da don Giuseppe Marinoni, parroco di Magenta. Durante il rito, si ripeterà la tradizionale offerta dei frutti della terra provenienti da tutte e tre le province.

Dopo la liturgia – conclude la Coldiretti – alle ore 17 circa, monsignor Luca Raimondi benedirà i trattori e gli altri mezzi agricoli davanti alla Basilica.

