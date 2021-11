La creatività per il ricordo

La creatività di alcuni studenti al servizio del ricordo. L'arte per non dimenticare. Tutto è confluito nella realizzazione di alcune decorazioni murali in terracotta al cimitero di San Giorgio su Legnano da parte di un gruppo di ragazzi del liceo artistico Carlo Dell'Acqua di Legnano.

La creatività di alcuni studenti al servizio del ricordo. L'arte per non dimenticare. Tutto è confluito nella realizzazione di alcune decorazioni murali in terracotta al cimitero di San Giorgio su Legnano da parte di un gruppo di ragazzi del liceo artistico Carlo Dell'Acqua di Legnano. "Il progetto - ha spiegato il sindaco Walter Cecchin - nasce nel 2019 grazie all'iniziativa dell'assessore Linda Morelli e di alcuni insegnanti del liceo artistico Dell'Acqua di Legnano, si possono vedere le decorazioni murali in terracotta realizzate dagli studenti all'interno del passaggio coperto dei nuovi loculi". La creazione artistica ha quindi un cuore giovane e si fa omaggio commosso ai defunti che riposano all'interno del cimitero sangiorgese. L'inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 14 novembre alle 10.30 e, in quell'occasione, ricorda Cecchin, "Potremo ascoltare dalle dirette voci di chi le ha realizzate ogni dettaglio della fase di ispirazione, lavorazione e realizzazione".

