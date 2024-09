Torna la mostra autunnale degli hobbysti

Fino al 16 settembre, San Giorgio su Legnano si trasformerà in un tempio del modellismo grazie all'organizzazione della Mostra autunnale degli hobbysti.

Vi si potrà ammirare di tutto. Dalle auto d'epoca ai mezzi militari, dai mezzi ferroviari ai velivoli. Sino al 16 settembre, San Giorgio su Legnano si trasformerà in un tempio del modellismo grazie all'organizzazione della Mostra autunnale degli hobbysti. Quest'edizione sarà dedicata agli artisti della riproduzione e a chi è patito di auto d'epoca. "L'edizione 2024 - spiegano gli organizzatori ovvero il Circolo socioculturale Hobbysti - sarà una duplice occasione da sogno sia perché presenterà un'ampia gamma di modelli statici e di veicoli e mezzi fedelmente riprodotti in scala e descritti, sia perché farà sognare gli estimatori delle auto d'epoca presentando una soluzione di immagini di alcune tra le più desiderate signore delle strade che non pochi tra noi ricorderanno". Il circolo si è avvalso della collaborazione di IPSM Legnano internazional plastic modeller's society e della scuderia storica Chiapparini di Legnano. "E proprio tratteggiando con immagini le trasformazioni dell'automobile dagli anni cinquanta fino al nuovo millennio - aggiunge il Circolo - faremo toccar con mano quellla che è stata l'evoluzione dei veicoli, delle loro tecnologie e dei processi produttivi, così come le ricadute in termini di trasformazioni sociali del nostro paese e dei paesi industrializzati". La mostra è allestita nei locali del comune e sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 esclusa la domenica.

