'Tira Tardi'...a San Giorgio

Un'intera notte in fucsia per le vie di San Giorgio su Legnano: appuntamento sabato 13 luglio dalle 18.30.

Per il secondo anno, San Giorgio su Legnano si unisce in una grande festa che coinvolge associazioni, attività commerciali, stand e gazebo esterni per un evento di divertimento con negozi aperti, spettacoli ed esibizioni, musica live, buon cibo e degustazioni, attrazioni per bambini, mercatini hobbisti e esposizione di auto e moto.

Sabato 213 luglio, alle 18.30 da Via Legnano sino a Via Roma, da Via Manzoni a Piazza Mazzini, San Giorgio su Legnano si colora di fucsia per una notte magica.

L'accesso è libero e gratuito.

