San Giorgio su Legnano - Torna l'appuntamento con la musica con la ventesima edizione del Sound Tracks Jazz&Blues Festival 2024.

Edizione numero venti per il 'Soud Tracks', il festival sovracomunale di musica jazz&blues. In scena giovedì 5 settembre, l'evento è molto apprezzato da un vastissimo pubblico e per questa edizione ospiterà l'artista Francesco Piu Trio.

Appuntamento dunque giovedì 5 settembre in piazza Mazzini. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella sala consiliare "Giacomo Bassi", piazza IV Novembre, 7)

