La 'Deposizione' di Colli

A valorizzare il camposanto di Inveruno, una nuova opera dell’artista Giancarlo Colli. Sarà inaugurata alle 11, sabato 13 novembre, a cura del Centro Studi Marcora ed il Comune di Inveruno. La vetrata della ‘Deposizione’ è una parte del trittico sacro che comprende anche la Crocifissione e la Resurrezione, che già tutti abbiamo potuto ammirare, donate alla cittadinanza da parte del Centro Studi Marcora. Alla cerimonia ufficiale saranno presenti l’autore, Giancarlo Colli, il sindaco Sara Bettinelli, il parroco don Marco Zappa, il presidente del Centro Studi Marcora Gianni Mainini e le associazioni inverunesi. A seguire, in Villa Verganti Veronesi, ci sarà l’apertura della mostra dedicata al trittico sacro e alle altre opere di Giancarlo Colli, in occasione del suo novantesimo compleanno.

