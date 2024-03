Per il decennale del ciclo di mostre 'Dentro Inverart', un omaggio ad una realtà che per un quarto di secolo ha dato vita ad alcune tra le più interessanti iniziative culturali italiane. E' 'Poièo - Dallo scrigno del Guado', che sarà inaugurata lunedì 1 aprile, alle 11, in sala Virga ad Inveruno.

Per il decennale del ciclo di mostre 'Dentro Inverart', un omaggio ad una realtà che per un quarto di secolo ha dato vita ad alcune tra le più interessanti iniziative culturali italiane. E' 'Poièo - Dallo scrigno del Guado', che sarà inaugurata lunedì 1 aprile, alle 11, in sala Virga ad Inveruno, in occasione della manifestazione 'Floribunda'. Nel 1991 nasceva la Cooperativa Raccolto che, tra le numerose perle prodotte, dava alle stampe, in una preziosa edizione in 170 copie, la versione di Antonio Porta del V Canto dell’Inferno con l’opera dedicata da Gianfranco Baruchello. La mostra, che si potrà ammirare fino al 14 aprile, è un dialogo d’arte tra passato, presente e futuro. In mostra ci sono i nuovi lavori di Emanuela Marrella e una sorpresa.

