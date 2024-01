L'allegria... di Pinocchio

Uno spettacolo teatrale interattivo domenica 14 gennaio, alle 16,30 presso la sala Virga della Biblioteca Comunale. Lo spettacolo è per tutti, e l’accesso sarà gratuito.

Per scaldare il corpo ma soprattutto il cuore, per divertirsi insieme, genitori e bimbi: domenica 14 gennaio, alle 16,30 presso la sala Virga della Biblioteca Comunale, è in programma ‘Allegria Pinocchio’, uno spettacolo teatrale interattivo organizzato dal Polo culturale del Castanese in collaborazione col Comune di Inveruno per la rassegna ‘Racconti d’Inverno. Spettacoli, stelle e magie’. Lo spettacolo è stato creato dal centro di ricerca teatrale ‘Teatro Blu’, e racconta la storia del burattino più famoso del mondo in un modo nuovo, utilizzando le tecniche legate alla comicità del teatro d’ attore ed al virtuosismo del mimo clown. Sulla scena lo spettatore assisterà ad un dipanarsi di immagini suggestive, di momenti esilaranti in cui il riso si mescola alla poesia. Lo spettacolo è per tutti, e l’accesso sarà gratuito.

