In soccorso di un gattino

Ogni giorno i Vigili del Fuoco del nostro territorio non si risparmiano per cercare di prestare soccorso nelle più differenti emergenze, dagli incendi agli incidenti, dagli allagamenti allo sblocco di porte. Un lavoro encomiabile, senza mai risparmiarsi. Ma ci sono anche interventi più particolari, come quello avvenuto stamane a Cuggiono. Alcuni cittadini hanno notato e sospettato che un piccolo micio si fosse riparato dal fretto nel motore di un'auto, ma non voleva saperne di uscire. Ecco allora che il gruppo dei Vigili del Fuoco di Inveruno ha saputo intervenire salvando il piccolo micio.

Gatto nel motore, cosa fare? Alcuni consigli

Non è detto che un gatto nel vano motore miagoli, dunque non è sufficiente mettersi in ascolto di rumori sospetti. Meglio tirare due colpetti sul cofano e un calcetto alle ruote anteriori, poiché è da quest’ultima apertura che i felini riescono a introdursi nel motore.

Una volta all’interno dell’abitacolo puoi anche suonare un colpo di clacson e attendere che il gatto si allontani dal veicolo. Come detto in precedenza, però, alcuni gatti non riescono a ritornare all’esterno, magari perché incastrati nel motore o semplicemente perché troppo spaventati.

L’unico metodo sicuro per verificare la presenza di un gatto è pertanto quello di aprire il cofano e controllare che non vi siano passeggeri imprevisti a bordo. Esistono anche dei prodotti con sostanze repellenti capaci di tenere i mici alla larga dal pericolo dei motori.

Se ti sei accorto che nel vano motore c’è un gatto che non ha alcuna intenzione di uscire, la prima cosa da fare è armarti di pazienza. Difficilmente un gatto abbandona un riparo comodo e caldo se non gli viene fornito un buon motivo per farlo. Se l’auto non è tua e non puoi aprire il cofano, allora sarà anche più complicato convincerlo a uscire.

Se il gatto ignora i tuoi richiami, puoi tentare con il cibo. Solitamente è un ottimo modo per attirare la sua attenzione. Il rumore dei croccantini e l’odore della merenda potrebbero convincerlo a fare uno spuntino.

Non dimenticare di utilizzare un paio di guanti se hai la possibilità di raggiungere il gatto con le mani per estrarlo direttamente dal motore. Il micio potrebbe essere molto spaventato e potrebbe reagire tirando fuori gli artigli.

Un metodo un po’ più estremo, che ti consigliamo di considerare come ultima spiaggia, potrebbe essere spruzzare dell’acqua all’interno del vano motore servendoti di una pompetta. La soluzione è decisamente più drastica, ma molto efficace.

