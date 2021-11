Ammirare e scoprire il foliage nel parco di Villa Annoni a Cuggiono. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti sono il 13 e 14 novembre (dalle 10 alle 17).

Ammirare e scoprire il foliage nel parco di Villa Annoni a Cuggiono. L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti sono il 13 e 14 novembre (dalle 10 alle 17), con il Comune, l'Associazione del Parco e le Guide Culturali cuggionesi. Il prossimo weekend ecco, infatti, l'iniziativa 'Foliage: i colori del parco'. E alle 14.30 visite guidate su prenotazioni a guideculturali [at] gmail [dot] com oppure chiamando il 340/5063598 o lo 02/97263212. Domenica 14, inoltre, alle 16 spazio alla castagnata per la raccolta fondi per il parco.

