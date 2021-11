'BAFF' in libreria: l'appuntamento è il prossimo 9 novembre, alle 18, presso la sala Monaco della biblioteca di Busto, per la presentazione di 'Fantozzi dietro le quinte'.

'BAFF' in libreria: l'appuntamento è il prossimo 9 novembre, alle 18, presso la sala Monaco della biblioteca di Busto Arsizio. Sarà in questa occasione, infatti, che verrà presentato il libro 'Fantozzi dietro le quinte' con Elisabetta Villaggio. Un memoir privato e insieme un racconto corale, un'incursione autentica nella vita di Paolo Villaggio e poi un'altra, inedita e fitta di testimonianze di prima mano, appunto nel dietro le quinte del suo personaggio più memorabile: Ugo Fantozzi. Lui, il ragioniere più cinico e amato d'Italia, capace di conquistare milioni e milioni di spettatori. Dall'infanzia a Genova alle sere d'estate a Boccadasse, fino all'amore vero, senza dimenticare la gavetta romana - iniziata in uno scantinato umido a Trastevere e culminata con Federico Fellini - e l'amicizia con Fabrizio De André. E poi l'ansia congenita, il cibo come atto di sfogo, il ritiro, la malattia. Questo è molto altro, alla fine, c'è nelle pagine di 'Fantozzi dietro le quinte'.

