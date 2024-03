'Book Club - Teen edition'

Sabato 23 marzo alle 10.30 ci sarà il primo appuntamento con il Book Club dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, nella sala a loro dedicata al primo piano della biblioteca comunale di Busto Arsizio.

Sabato 23 marzo alle 10.30 ci sarà il primo appuntamento con il Book Club dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, nella sala a loro dedicata al primo piano della biblioteca comunale di Busto Arsizio. Il Book Club dedicato ai Teen nasce con un obiettivo ben preciso: avvicinare al mondo del libro chi non conosce la biblioteca e i suoi spazi se non come luogo di ritrovo dove svolgere i compiti e chi, viceversa, ha smesso di frequentarla nel passaggio da bambino ad adolescente. Con il tramite dei bibliotecari, nel loro ruolo di facilitatori e guide, il gruppo di lettura diventerà un momento di condivisione di libri, idee, emozioni, ma anche un momento di confronto e dialogo: bibliotecari e ragazzi insieme per rendere lo spazio Teen della biblioteca un luogo privilegiato di scoperta e crescita grazie ai libri.

