Prende il via il 10 settembre la quinta edizione della rassegna letteraria 'Autunno tra le righe'. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei libri e della lettura. Tra settembre ed ottobre, una serie di incontri con autori locali e nazionali, si terranno ogni martedì alle 20.30 nella sala Monaco della biblioteca comunale di Busto Arsizio. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Si comincerà, allora, il 10 settembre con don Alberto Ravagnani che presenterà “Dopo la festa”, quindi il 17 settembre sarà la volta di Laura Campiglio con “Contenti tutti”, mentre il 24 settembre ecco Andelon Curse e “Pietà del nostro mal perverso. L’amore di Paolo e Francesca”. Ad ottobre, poi: l'1 Sara Elisa Stangalino Schulze e “La consistenza dello spirito”, l'8 Danilo Sacco con “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e le parità di genere” e il 15 Candida Livatino presenta “Grafologia e criminologia. Killer e vittime analizzati attraverso la loro scrittura”.

