Canegrate, San Giorgio e Bareggio: il saluto del Papa

C'è anche un po' del nostro territorio nell'Angelus di Papa Francesco di domenica 31 ottobre. Il Santo Padre, infatti, ha salutato i ragazzi della Professione di Fede di Bareggio, Canegrate e San Giorgio su Legnano.

Quel saluto direttamente dalla finestra del Palazzo Apostolico in piazza San Pietro a Roma. C'è anche un po' del nostro territorio nell'Angelus di Papa Francesco del 31 ottobre; già, perché proprio in uno dei passaggi del classico e tradizionale appuntamento domenicale, il Santo Padre ha voluto, appunto, salutare i ragazzi della Professione di Fede di Bareggio, Canegrate e San Giorgio su Legnano. "A tutti coloro presenti qui oggi, poi, auguro buona domenica - ha detto Bergoglio - E per favore non dimenticatevi di pregare per me".

