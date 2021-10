Pro Loco e commercianti per Halloween

Commercianti e Pro Loco, insieme. A intonare il mantra tipico della festa ovvero "dolcetto o scherzetto" che corre tra le labbra dei piccoli e della loro voglia di divertirsi. A San Giorgio su Legnano, sabato 30 ottobre, va in scena la festa di Halloween.

Commercianti e Pro Loco, insieme. A intonare il mantra tipico della festa ovvero "dolcetto o scherzetto" che corre tra le labbra dei piccoli e della loro voglia di divertirsi. A San Giorgio su Legnano, sabato 30 ottobre, va in scena la festa di Halloween. "Abbiamo chiesto ai commercianti di partecipare ed essere coinvolti in qust'iniziativa- spiega la Pro Loco in una nota - nei negozi si potrà trovare la zucca arancione targata Pro Loco". L'evento avrà il suo fulcro nella centralissima piazza Mazzini. La festa origina da una tradizione scozzese, la All Hallows' Eve ovvero 'Notte di tutti gli spiriti sacri' e si è via via affermata nel corso degli anni come un elemento di tradizione per molte realtà.

