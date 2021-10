Consiglio riconvocato per mercoledì 27

Sospeso il 20 ottobre scorso, il consiglio comunale di Turbigo è stato riconvocato, adesso, per mercoledì 27 ottobre, in sala delle vetrate.

Sospeso lo scorso 20 ottobre, dopo che, arrivati al punto 3 (COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN MERITO ALLA NOMINA DEGLI ASSESSORI E DEL VICE SINDACO - Art. 46 D. Lgs. 267/2000 E S.M. - E ALL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A CONSIGLIERI), i neo eletti consiglieri di maggioranza Manila Leoni, Davide Cavaiani e Dante Bolognesi avevano lasciato la seduta (e, quindi, anche il gruppo di opposizione di 'sìAmo Turbigo'), è stato, adesso, riconvocato. Il consiglio comunale di Turbigo torna, insomma, a riunirsi il prossimo mercoledì 27 ottobre, alle 21, in sala delle vetrate. La massima assise della scorsa settimana, lo ricordiamo, avrebbe dovuto essere la prima 'post' elezioni del 3 e 4 ottobre scorsi, ma, appunto, era stata interrotta e chiusa in corso d'opera.

