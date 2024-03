La Sanità che Vorrei

Christian Garavaglia, consigleire regionale e il seminario di Fratelli d'Italia. L'obiettivo è chiaro: costruire un sistema sanitario sempre più all'altezza delle esigenze e dei desideri di ogni cittadino lombardo.

Nella giornata di lunedì, nel cuore della discussione politica, Fratelli d'Italia ha posto al centro dell'attenzione un tema cruciale: la sanità. Nel corso di un importante seminario, al quale ha preso parte Ministri, i capigruppo del partito alla Camera e al Parlamento Europeo, insieme a numerosi altri esponenti di rilievo, si è affrontato il tema della "Sanità che Vorrei".

L'obiettivo è chiaro: costruire un sistema sanitario sempre più all'altezza delle esigenze e dei desideri di ogni cittadino lombardo. La sanità rappresenta uno dei pilastri fondamentali del bilancio regionale, e su di essa si fonda ogni riflessione volta a definire una politica sanitaria solida ed efficace.

Come illustrato durante l'incontro, il governo guidato da Giorgia Meloni ha fatto della salute e del welfare una delle sue priorità, aumentando i fondi destinati alle Regioni di ben 11 miliardi di euro. "Questo investimento massiccio dimostra l'impegno concreto nel garantire un servizio sanitario di qualità su tutto il territorio nazionale".

Il seminario non è stato soltanto un momento di discussione, ma anche di azione. Fratelli d'Italia si impegna a tutti i livelli per migliorare il sistema sanitario lombardo, affrontando le sfide quotidiane che esso implica. Dal potenziamento delle infrastrutture ospedaliere alla digitalizzazione dei servizi, passando per una maggiore attenzione alla prevenzione e alla promozione della salute, il partito è determinato a portare avanti un'agenda che metta al centro il benessere dei cittadini.

In un momento storico in cui la salute pubblica ha assunto un ruolo ancora più cruciale a causa della pandemia da COVID-19, è fondamentale che ogni sforzo venga profuso per garantire un accesso equo e dignitoso ai servizi sanitari. Fratelli d'Italia si pone come un punto di riferimento per coloro che credono in un sistema sanitario efficiente, solidale e orientato al cittadino.

Il seminario 'La Sanità che vorrei' è solo l'inizio di un percorso lungo e impegnativo. Fratelli d'Italia, da questa magistratura partito di 'forza' nella Giunta e consiglio regionale lombardio è determinata a lavorare incessantemente per trasformare i desideri in realtà, costruendo insieme una Lombardia più sana e prospera per tutti i suoi abitanti.

