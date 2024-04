Emanuele Fiano a Turbigo

Mercoledì 1° maggio Emanuele Fiano, candidato del PD al Parlamento Europeo, sarà a Turbigo per presentare la sua “Piccola guida di sinistra per tempi difficili”.

Mercoledì 1° maggio Emanuele Fiano, candidato del PD al Parlamento Europeo nel nostro Collegio, sarà a Turbigo per presentare la sua “Piccola guida di sinistra per tempi difficili”. Costruita attraverso una “galleria” illustrata di personalità politiche e culturali del pensiero progressista, del socialismo democratico e del movimento sindacale e di loro frasi e pensieri, commentati e attualizzati dall’autore, questa guida nasce “per stimolare a riflettere e recuperare la certezza di possedere delle radici, di avere alle spalle un lungo percorso fatto e di poterne fare uno nuovo e altrettanto di valore”.

Questa serata sarà anche un’occasione per confrontarsi con una personalità di spicco del panorama Democratico sui temi dell’Europa. La serata è organizzata dai Circoli PD di Turbigo-Nosate e Castano Primo. Appuntamento alle 21 in sala delle vetrate.

