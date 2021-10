'Post' elezioni: primo consiglio

Primo consiglio 'post' voto. C'è la data ufficiale, ossia il prossimo 20 ottobre, alle 20.30. Proprio in quell'occasione, allora, partirà il mandato del neo sindaco Fabrizio Allevi alla guida di Turbigo e sarà anche il momento per presentare la nuova giunta (vicesindaco e assessori) che lo affiancherà nei prossimi cinque anni di governo cittadino.

