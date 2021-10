Studenti 'ciceroni' per il FAI

Giornate FAI d'Autunno: gli alunni del 'Torno' di Castano 'ciceroni' per le sculture di Carlo Bonomi. Sempre nel weekend, visita anche a due luoghi caratteristici di Corbetta.

'Ciceroni' per qualche ora, o meglio per un weekend. Pronti, insomma, a portarvi alla scoperta di alcune delle particolarità e dei luoghi simbolo e caratteristici del nostro territorio, perché il 16 e 17 ottobre, in occasione delle Giornate FAI d'Autunno (promosse dalla delegazione FAI Ovest Milano) saranno gli studenti dela 4F, 5F, 5E LSU dell'istituto superiore 'Torno' di Castano, appunto, ad accompagnare i partecipanti durante le diverse visite. Assieme a loro, quindi, si andrà alla scoperta delle sculture di Carlo Bonomi a Turbigo (sabato e domenica, dalle 10 alle 18); da sottolineare che, viste le vigenti norme anti-Covid, l'accesso (anche all'aperto) sarà consentito solo ai possessori del 'green pass' o di un certificato valido di esenzione dal vaccino. Ma se Turbigo vedrà protagonisti gli alunni castanesi, sempre nello stesso fine settimana, saranno anche altre due le realtà che, contemporaneamente, si sveleranno, stavolta a Corbetta, da una parte il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli (sabato dalle 10 alle 18), dall'altra, invece, Villa Massari (sabato e domenica dalle 10 alle 18).

