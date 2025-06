Che show il 'Re Leone' sui pattini

Pattini pronti, costumi pure... e lo spettacolo ha potuto cominciare. La magia e le emozioni del ‘Re Leone’. Sì perché puntuale anche quest’anno ecco l’ormai immancabile appuntamento con il ‘Vanzaghello Skating Show’, le tre serate che chiudono ufficialmente la stagione dello Skating Club Vanzaghello.

Pattini pronti, costumi pure... e lo spettacolo ha potuto cominciare. La magia e le emozioni del ‘Re Leone’. Sì perché puntuale anche quest’anno ecco l’ormai immancabile appuntamento con il ‘Vanzaghello Skating Show’, le tre serate che chiudono ufficialmente la stagione dello Skating Club Vanzaghello. Forza atlete e atleti, tutti in pista, allora, per far emozionare i presenti con le straordinarie performance. “Tre serate che sono un vero e proprio mix tra gioia, commozione e soddisfazione - dice il presidente dello Skating Gianluigi Rivolta - Vedere le varie esibizioni è un grande orgoglio per ognuno di noi. Grazie di cuore alle atlete e agli atleti e alle tante persone che quotidianamente collaborano e danno il loro fondamentale supporto per raggiungere simili traguardi. Lo Skating non è solo una società sportiva, è una seconda famiglia, è casa e questo è certamente uno dei segreti dei successi che fin da quando siamo nati abbiamo ottenuto”.

'VANZAGHELLO SKATING SHOW': IL RE LEONE... SUI PATTINI



