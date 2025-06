Under 10 Virtus: che stagione!

Praticamente o quasi perfetti. E, alla fine, altroché se lo sono stati. Perché se dovessimo riassumere la stagione dell’Under 10 della Virtus MdP, beh... non si potrebbe che usare proprio questa parola: perfezione.

Praticamente o quasi perfetti. E, alla fine, altroché se lo sono stati. Perché se dovessimo riassumere la stagione dell’Under 10 della Virtus MdP, beh... non si potrebbe che usare proprio questa parola: perfezione. Un anno, insomma, da incorniciare per i giovanissimi calciatori di Castano, indiscussi protagonisti su tutti i campi (in casa e fuori) sui quali si sono trovati a giocare. “Siamo molto contenti del percorso fatto - commenta il mister Ivan Gaiera - Gara dopo fara, infatti, i ragazzi sono migliorati tantissimo, diventando sempre più un gruppo e dando ognuno il proprio apporto”. Numeri e risultati, insomma, che dire eccezionali è poco: “Abbiamo chiuso il campionato con 20 vittorie su 22 incontri disputati - continua il presidente Alessandro Morin - Peccato per la semifinale e la finale provinciale perse (finendo al quarto posto), ma vogliamo ringraziare gli atleti per le emozioni e soddisfazioni che ci hanno regalato. Sono stati bravissimi”. “I punti di forza? - conclude l’allenatore - Sicuramente l’impegno, la passione e la voglia di mettersi in gioco che non sono mai mancati”.

UNDER 10 VIRTUS MDP: CHE STAGIONE!



